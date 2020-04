Následky (ochranných) opatrení pred koronavírusom(?)!

Prečítal som si príspevky ľudí ktorí chválili opatrenia novej vlády v boji proti koronavírusu. Veľká väčšina z nich bola za to aby ekonomika ostala zastavená a obchody zatvorené lebo zdravie je predsa dôležitejšie ako peniaze

lebo sa musíme sa chrániť aby sme nedopadli ako v Taliansku. V Taliansku kde je priemerný vek ľudí ktorí zomreli na koronavírus covid19 až 81 rokov. Dve tisíc ľudí tam zomrelo denne v marci a apríli čo je 120 tisíc ľudí len za tieto dva mesiace v roku 2019 keď koronavírus v Taliansku ešte nebol. Zdravých ľudí do 60 rokov zomiera na covid19 menej ako jedno percento. Zomierajú naň najviac ľudia vo vysokom veku a z vážnymi zdravotnými problémami. Mnohí tvrdia že každý ľudský život je dôležitejší ako ekonomika alebo peniaze z čím sa dá len súhlasiť ale o tázka je: Dá sa dostatočne chrániť ľudský život vážne chorých ľudí bez fungujúcej ekonomiky a bez toho aby peniaze pravidelne tiekli do štátneho rozpočtu? Až áno tak sa pýtam ako dlho a čo nastane potom?... Potom čo podnikatelia zistia že ich dodávatelia si presunuli biznis niekde inde. To si vo vláde vážne myslia že keď na Slovensku všetko vypnú a zastavia že potom čo bude koronavírus pod kontrolou že sa hneď akoby mávnutím čárovného prútika všetko vrátí do starých kolají? Čo urobí Igor až sa ekonomika nenaštartuje hneď potom čo skončia obmedzenia? Čo urobí potom až sa ekonomika neobnoví ani po niekoľkých mesiacoch a do štátnej kasy sa jednoducho prispievať bude len veľmi málo a štát nebude mať peniaze aby ťažko chorých ľudí udržal pri živote? Veľmi zlý vplyv na zdravie ľudí má aj stres. Igorov prejav na plačovkách , pohodu ľuďom určite nepridá skôr naopak minimálne u ohrozených osôb len takto zosilní paniku.

Mňa by mimoriadne zaujímalo kolko ľudí zomrelo na Slovensku vlani v období od polovice marca do polovice apríla a kolko ich zomrelo tento rok v tom istom období? A ako sú na tom ľudia ktorí niesú chorí na covid19 zo zdravím teraz a ako boli na tom pred rokom? Prečo vláda ľudí neinformuje o prevencii a možnosťiach zlepšenia imunity aby ľudia prípadnú nákazu koronavírusom a tiež iné choroby , ( ktoré sú mnohonásobne závažnejšie ako koronavírus ) lepšie zvládali až novej vláde na zdravý jej občanov skutočne záleží? Každý jeden deň na Slovensku zomrie viac ako sto ľudí na srcovocievne ochorenia a na onkologické ochorenia. Prečo o tom nová vláda a tiež média mlčia? Prečo ešte Igor nespravil na to tlačovku?

Nosenie rúšok vonku stráca svoj zmysel lebo nosením rúšok sa ľudia ochudobňujú o slnečné

následkom čoho má ich organizmus slabšiu vstrebateľnosť vitamínu D. Vitamín D je dôležitý aj ako prevencia pred koronavírusom a tiež mnohých ďalších ochorení. Nie nadarmo sa hovorí "tam kde nechodí slnko tam chodí lekár."

Dlhým nosením rúšok vonku sa ľuďom aj zhoršuje imunita pretože človek príde do kontaktu z menším množstvom vírusov a alergénov následne alergici majú horšie alergické reakcie potom čo si rúško zložia.

stmatikom sa v tom tiež asi nedýcha práve najlepšie.

Bol by taký veľký problém spraviť na tému ako si zlepšiť imunitu minútový

videospot kde by sa ľudia dozvedeli aspoň základné informácie čo majú robiť aby si zlepšili imunitu. Toto video by sa mohlo vysielať pred každými správami aby sa tieto informácie dostali dostatočne do povedomia ľudí ktorí sú koronavírusom najohrozenejší. Myslím si že by bolo oveľa osožnejšie zamerať sa na

zlepšenie imunity ľudí

ako na sledovanie kto z nich vonku nemá rúško čo je vlastne len také utekanie pred koronavírusom lebo aj keby

už na Slovensku z oficialne nakazených nemal nikto stále tu bude veľká skupina ľudí ktorí koronavírus budú mať a ani o tom nebudú vedieť. Potom tu budú ľudia zo zahraničia ktorí k nám na Slovensko koronavírus skôr či neskôr znova zavedú. Myslím si že najlepšie ľudia spravia keď sa s tým koronavírusom naučia žiť tak ako sa naučili žiť

chrípkou

Krátke video na túto tému

video //www.youtube.com/embed/lSi7xr0Ys4k

video //www.youtube.com/embed/HlddjikGcV0