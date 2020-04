Prečo tvoje rúško neochráni mňa a moje teba?

Stále zo všetkých strán počúvame že rúšky máme nosiť nielen kvôli sebe ale predovšetkým kvôli ľuďom okolo nás. Má takéto nosenie rúšok skutočne zmysel?

V prípade že rúško nosíme tak po pomerne krátkej dobe nám rúško navlhne čo podporuje množenie vírusov. Ešte horšia situácia nastáva u alergikov ktorí môžu mať nádchu alebo môžu prskať tak až si alergik nezoberie na každý deň zo sebou pár desiatok rúšok a rúško si po každom prsknutí, tečení z nosa hneď nevymení tak sa takto jeho rúško, ľahko stáva prenášačom vírusov na iných ľudí. Lepším riešením je podľa mňa rúško nenosiť a prskať do vreckovky ktorú si človek dá do sáčka ktorý si môže dať do vrecka. Čím prípadne kontaminovaná vreckovka nebude v blízkosti úrovne očí iných ľudí čo je oveľa lepšia situácia (ako chodiť v zahlienenom rúšku alebo s rúškom každú chvíľu manipulovať) lebo môžeme (na rozdiel od rúška) prakticky vylúčiť že by sa niekto od tej vreckovky nakazil cez oči a zároveň sa aj zníži riziko že tento vírus niekto íný v okolí v dýchne.

Stálym nosením rúšok si ľudia aj zhoršujú imunitu tým že ich organizmus je vystavovaný menšiemu množstvu vírusov dôsledkom čoho nositeľom rúšok časom

zlenivie

imunitný systém následne im aj minimálne množstvo vírusov, alergénov môže spôsobiť zdravotné komplikácie.

Šoférom sa v rúškach horšie dýcha, sú ospalí, čím kôli rúšku (ktoré musia nosiť až niesú v aute len ľudia z jednej domácnosti) stúpa riziko dopravných nehôd na cestách.

Mnohí ľudia majú z nosenia rúška

problémy s pokožkou.

Myslím si že by bolo rozumnejšie aby

starší ľudia a tiež ľudia zo zhoršenou imunitou nosili na rizikových miestach

v rizikových situáciach

rúška

s respiratorom. Takto by oni mohli

chrániť seba

ako keby všetci nosili rúška bez respirátora. Ostatní ľudia bez vážnych zdravotných ťažkostí by sa mali sústreďovať na

zlepšenie imunity aby si ich organizmus vedel z prípadnými zdravotnými hrozbami ľahšie poradiť.