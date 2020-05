14 rokov bez liekov! Ako som riešil ochorenia ktoré ma postretli?

Ako som si vyriešil upchatý nos, bolavé hrdlo, nachladnutie, kašel, chrípku, bolesť chrbtice, problém z krížami, bolesť zuba, suché oči, cievy?

Všetko čo je tu napísané sú moje vlastné skúsenosti jednoducho povedané všetko som si otestoval na sebe.

Základom dobrého zdravia je čo najviacobmedziť chémiu. Mne najviac škodili chemické čistiace prostriedky na umývanie riadu tipu pur, cif, jar.

V čase keď sme ich doma používali som doma prskal po každej zjedenej polievke a vonku každých sto metrov čo som prešiel po ulici, bolieval ma intenzívne chrbát, mával som stále upchatý nos, niekedy sa mi nedalo dobre nadýchnuť, budil som sa po dvoch hodinách potom čo som zaspal a následne som nemohol aj viac hodín zaspať.



Moje zdravotné problémy sa výrazne zmiernili potom čo sme doma začali umývať riad čistiacim prostriedkom ktorý neobsahoval fosfor a mal len také anionové a neionové povrchovo aktívne látky ktoré boli biologicky odbúrateľné. Pokiaľ doma používate umývačku riadu zvolte si program umývania z opláchnutím riadu navyše.

Pri trpnutí rúk, bolestiach chrbtice a horšom dýchaní mi pomohlo keď som výrazne obmedzil v mojom jedálničku bravčové mäso. Jem ho len pár krát do roka aj to len v menšom množstve ako voľakedy.

Kontrolujte éčka v potravinách aj v koreninách, dochudzovadlách, lebo mnohé éčka pri častom používaní podporujú astmu, alergiu a mnohé ďalšie ochorenia. Niektoré éčka aj výrobcovia zatajujú takže najlepšie je jesť potraviny ktoré neboli konzervované a jedlá dochutiť bylinkami.

Jedlá dochucujem, kurkumou,rascou, bazalkou, oreganom, chilli, čiernym korením, majoránkou a samozrejme soľou. Takto pripravená strava okrem toho že je zdravšia a dobre sa po nej cítim, je aj neporovnateľne chutnejšia.

Čo používam a čo robím až sa u mňa objavia zdravotné problémy?

Pri každom zdravotnom probléme vždy hľadám príčinu.

Upchatý nos: Nie vždy je upchatý nos následkom nachladnutia, chrípky, alebo alergie. Môže byť príčinou aj chrbtica, cez leto úpal.

Mne pomáha masáž krčnej chrbtice, masáž chodidiel.

Bolesť hrdla: Keď ma bolí hrdlo, zjem za dve ​ polievkové lyžice masla.​ Učinok je takmer okamžitý.

Nachladnutie, chrípka, kašel.

Keď som chorý pijem viac kyslého mlieka (dobré je aj acidko). ako inokedy, zvýšim aj príjem minerálov. . Počas choroby nikdy nepijem horúci čaj, ani teplé nápoje. Vždy musia mať maximálne izbovú teplotu. Svietim si biolampou na brucho pár centimetrov nad pupkom viackrát za deň po niekoľko minút. Miestnosť kde ležím dezinfikujem prostredníctvom horského slnka. Pri chorobe mám teplotu v izbe 25 stupňov a viac. Teplo zlepšuje imunitu. Skúšal som aj nižšiu teplotu ale vtedy mi prekonanie choroby trvalo výrazne dlhšie. Až ste abstinujúci alkoholik tak nasledujúcu radu určite vynechajte!!! Keď som chorý pijem alkohol, najlepšie sa mi osvedčilo rýbezlové víno. Dva tri deci denne a do týždňa je po chorobe. Alkohol pijem len keď som chorý alebo na mňa niečo lezie. Nepijem ho pravidelne!

Acidko, zakyslanka podporujú trávenie. Ríbezle majú veľa antioxidantov ktoré sú dôležité v boji proti chrípke, nachladnutiu. Alkohol umierňuje imunitný systém ktorý je pri chrípke a nachladnutí nadmerne rozbujnený.

Bolesť chrbtice hlavne v jarnom období keď ma chrbát zvykne viac bolieť mi pomohla rasca. Počas troch dní som každý deň ráno zjedol za čajovú lyžičku celej rasci a po troch dňoch ma chrbát už nebolel. Najúčinejšia je celá rasca. Nieje hu dobré jesť večer lebo keď som hu zjedol večer tak som potom nemohol dlhšie zaspať.

Boľavé kríže príčin kedy môžu kríže bolieť je viacero: od nesprávnej polohy pri sedení alebo práci, prievanu až po dvíhanie ťažkých vecí a ďalších príčin o ktorých tu teraz písať nebudem.

Keď niečo ťažké robím alebo dvíham používam opasok. Až nemáte doma vzpieračský pás nezúfajte :-D aj ten čo máte na nohaviciach je lepší ako nič. Aby opasok na kríže pomohol musí sa poriadne stiahnuť tak aby bol na pevno. Je citeľný rozdiel medzi rýlovaním alebo okopávaním s opaskom a bez neho. Samozrejme že sa treba vyhýbať prievanu, silno zapnutej klimatizácii počas leta.

Pred pár týždňami ma dosť silno rozbolela lavá strana krížov keď som sa veľa zohýnal. Aj doma ma to naďalej bolelo hlavne pri sedení pri opieraní sa o pravou rukou o opierku sedačky. Bolelo ma to viac dní a bolesť neustupovala a v tom ma napadlo že sa budem opierať ľavou rukou o opierku na druhej strane sedačky. Do troch dní mi bolesť ustúpila a to akokoľvek vtipne to znie, myslím úplne vážne. Keď sa pri sedení človek stále nakláňa na jednu stranu tak tým sa neprirodzene zaťažuje len jedna strana krížov.

Kazyvosť a bolesť zubov na to aby sa zuby nekazili je veľmi dôležitá strava z dostatkom vápnika. Nemali by ste ale zabúdať že na to aby sa vápnik dobre vstrebával do kostí sú dôležité minerály ktoré zabezpečujú jeho vstrebateľnosť. Dostatok minerálov si človek môže zabezpečiť pravidelnou konzumáciou morských plodov alebo formou vhodného prírodného výživového doplnku ktorý takéto minerály obsahuje.

Kedže tieto morské plody nie vždy pochádzajú z čistého mora tak sa prikláňam skôr k druhej možnosti. Až je to možné treba sa vyhýbať prievanu a cez leto silno zapnutej klimatizácii. Čo ale robiť až Vás zub náhle rozbolý niekde na dovolenke, na týždňovke, alebo Vás zubár neošetrí lebo korona? Až ste neboli v prievane, nefučala na Vás klimatizácia tak ďalšia možnosť je že máte zlú obuv alebo ste si niekde narazili palec na nohe. Na palcoch na nohách je reflexný bod na zuby. Až si stlačíte palec na tej strane kde Vás bolí zub pocítite v palci bolesť tak treba okrem bolesti zuba riešiť aj boľavý palec. Mám vlastnú skúsenosť že keď som si narazil palec na nohe tak ma o nedlho​ rozbolel aj zub. Následne som si svietil biolampou nie len na zub ale aj na palec viackrát denne po niekoľko minút a bolesť postupne počas najbližších dní ustúpila. Možno si poviete že nemôžete toľko čakať to ani ja nie. Na okamžitú úlavu od bolesti zuba si namočím kúsok vaty do alpy alebo ineho tvrdého alkoholu a následne vatičku pritlačím raz na zub a druhý raz aj na koreň zuba. Následne mi zub strpne. Učinok býva pomerne rýchly ale len dočasný takže tento proces treba viackrát opakovať.

Suché oči Až nie ste celý deň za počítačom a suché oči cítite hlavne ráno, mobil máte hneď vedľa postele skúste si na noc na telefone vypnúť WIFI. Aj keď zo suchými očami problém nemávam lebo wifi si na noc pravidelne vypínam, keď som zabudol na telefone vypnúť wifi, tak som cítil suché oči po zobudení.

Cievy presnú diagnozu sem písať nebudem nakoľko som s tým nebol u špecialistu. Tento problém som mal viacej rokov nakolko som nevedel nájsť príčinu. Pred necelým rokom som čítal knihu "Nespechejte do rakve" (Kniha sa dá zadarmo prečítať v pdf). Zaujala ma v nej myšlienka o škodlivosti chloru na cievy. V tom čase som pil 8 až 10 litrov vody z vodovodu tak mi bola príčina hneď jasná. Hneď som prestal piť (podla reklamy) "zdravú vodu z vodovodu" pil som už len vodu z prameňa. Už po krátkej dobe som si na sebe všimol že aj po väčšej fyzickej záťaži cítim nohy len nasledovný deň a nie celý týždeň ako to bolo keď som pil chlorovanú vodu. Nasledujúcich dva možno tri mesiace som sa nadmerne potil. Moje telo sa zbavovalo nadmerného množstva chloru. Za ten čas som zhodil 10 kilov ktoré už stihol nabrať aj naspäť. :-D Takto vyzerala moja noha pred necelým rokom.

Moja ľavá noha júl 2019 (Ja)

Júl 2019 druhá fotka. (ja)

Takto vyzerá moja noha teraz po necelom roku pitia vody bez chloru.

Takto vyzerá moja ľavá noha teraz. (ja)

Dôležité je tiež obmedziť chlieb, pečivo a výrobky z bielej múky ktoré ľuďom ktorý už problém z cievami majú, škodí. Zdravá varianta je chlieb zo špaldovej múky.

Informácie v článku majú len informatívny charakter. Obsah článku nieje odporúčaním! Až beriete lieky poradte sa zo svojim lekárom!