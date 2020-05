Ako prestať nosiť rúška a nikoho tým neohroziť ani nevyplašiť?

Nová slovenská vláda začiatkom apríla zakázala ľuďom kupovať a predávať respirátory FFP2 a FFP3 z dôvodu aby bolo respirátorov dosť pre ľudí ktorí ich potrebujú či už z dôvodu svojho povolania alebo ochorenia.

Nová slovenská vláda zakázala zákonom svojim občanom kupovať, predávať respirátory FFP2 a FFP3 z dôvodu aby ich bolo dostatok pre zdravotnícky personál a ľudí ktorí ich nevyhnutne potrebujú či už pre druh svojho povolania alebo určitého ochorenia na základe ktorého majú podľa zákona títo ľudia na tieto respirátory výnimku zo zákona. Čo v čase keď u nás na Slovensku sme mali desiatky novonakazených denne a nevedelo sa ako sa situácia u nás bude vyvíjať, malo svoj zmysel.

Ľudia ktorí už respirátory mali doma ich mali nosiť len až si ich prekrývali rúškom. Zákaz ich nosenia (bez prekrytia rúškom) bol zdôvodňovaný tým že ľudia by takto chránili len seba a prípadní nakazení by vydychovali vírus do prostredia čím by zvýšili riziko nákazy ľudí nachádzajúcich sa v ich okolí. Aj napriek nízkym počtom nakazených koronavírusom, sa niektorí ľudia viac oprávnene a iní zas menej obávajú možnej nákazy.

Myslím si že bude správne až sa filozofia "moje rúško chráni teba tvoje mňa" zmení na "môj respirátor chráni mňa a tvoj respirátor chráni teba."

Toto pravidlo treba zmeniť z nasledujúcich dôvodov:

Nato aby človek svojim rúškom chránil ľudí naokolo je potrebné aby mal rúško čisté. Čo je pravdepodobne samozrejmosť u zodpovedných ľudí. Ako to je u ľudí ktorí rúško nosia len preto aby nedostali pokutu, iní občania na nich škaredo nezazerali, alebo majú zakrytú tvár len preto aby u ľudí naokolo nevyvolávali zbytočne strach? Kde beriete istotu že títo ľudia si na každý deň rúška perú, žehlia a nosia ich zo sebou každý deň niekoľko aby ich nosenie rúšok malo žiadaný efekt? Väčšina ľudí sa bude viac starať o respirátory ktoré chránia len ich ako o čistotu rúšok ktoré majú chrániť hlavne ľudí v ich okolí a práve z toho dôvodu treba ľuďom kúpu a používanie respirátorov FFP2 a FFP3 povoliť úpravou zákona.

Niektorí majú jedno rúško asi aj celý týždeň lebo už som videl aj rúška ktoré boli výrazne viditeľne znečistené. Silno pochybujem že takéto rúška môžu dostatočne ochrániť okolie pred vírusmi.

Až na jeseň príde druhá vlna koronavírusu bude vhodné pre všetkých ľudí ktorí cítia potrebu sa chrániť pred koronavírusom prekrytím tváre, zabezpečiť im možnosť kúpy kvalitných respirátorov FFP2 a FFP3. Viem že koncom marca a v apríli boli tieto respirátory nedostatkovým tovarom, to ale novej vláde nebráni ich teraz nakúpiť, alebo ich dať vyrobiť na Slovensku až ich kúpa nieje ešte možná v zahraničí. Do konca leta (predpokladám že ešte vírusy budú minimálne dovtedy pod kontrolou) má nová vláda ešte dosť času na to aby zabezpečila pre svojich občanov možnosť kúpi respirátorov FFP2 a FFP3 v dostatočnom množstve. Tieto respirátory sa môžu vydávať na vládou určených miestach, po predložení občianskeho preukazu, čo zabráni ich vykúpeniu zo strany špekulantov.

Je najvyšší čas nahradiť vyvolávanie kolektívnej viny u ľudí za zdravie iných, väčšou zodpovednosťou za zdravie svoje.