Premiér Matovič už udržuje núdzový stav v rozpore zo zákonom

Podľa wikipedii je pandémia rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území. Čo je to ale epidémia, na ktorú je priamo náväzná pandémia, na základe ktorej máme na Slovensku ešte stále vyhlásený núdzový stav?

Tak som znova hľadal vo wikipedii a až by ste čakali že sú tam uvedené nejaké čísla percentá tak Vás pravdepodobne sklamem pretože okrem nasledujúcich dvoch viet som tam nenašiel vôbec nič. Citujem: "Epidémia je náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. Epidemicky sa šíria napríklad žltačka typu A, cholera, chrípka a podobne." https://sk.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%A9mia Prečo nikto na Slovensku o epidémii nenapíše viac do wikipedie? Napríklad od akého počtu nakazených na 100 tisíc obyvateľov sa môže vyhlásiť v krajinách EU epidémia? Alebo je to zámer ľudí ktorí podporujú na Slovensku núdzový stav? Pretože by ľudia vedeli že na vyhlásenie len epidémie chrípky v EU je potrebných minimálne 1000 chorých na 100 tisíc obyvateľov tak by sme na Slovensku museli mať pri 5,5 milionoch obyvateľov minimálne 55 tisíc chorých. 55 tisíc chorých aby sme to mohli nazvať epidémiou. Na Slovensku v súčasnosti nemáme ani len jedno percento ľudí nakazených koronavírusom z potrebného počtu pre vyhlásenie epidémie. V prípade pandémie by tých chorých muselo byť ešte oveľa viac. Až sa pozrieme do minulosti na známejšie chrípkové epidémie tak nájdeme ázijskú chrípku milion až 1,5 miliona obetí a honkongská chrípka, 750 000 až 1 milión obetí. To boli ale len epidémie a stále nie pandémie. Známou pandémiou bola od januára 1918 do decembra 1920 pandémia španielskej chrípky kde sa nakazilo až 30% populácie a podla odhadov na následky španielskej chrípky v tom čase zomrelo 50 až 100 milionov ľudí. https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panielska_chr%C3%ADpka Z ľudí ktorí sú chorí na covid19 nieje nikto vo vážnom a kritickom stave. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia/ Podľa zákona: Núdzový stav možno vyhlásiť len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Zdá sa Vám nevyhnutné aby premiér Matovič za takéhoto mimoriadne priaznivého stavu, aj naďalej obmedzoval slobody ľudí prostredníctvom pokračovania núdzového stavu?