Zablokovali mi diskusné konto na Sme

Sme mi zablokovalo diskusné konto kde som slušne diskutoval pod mojim vlastným menom za môj osobný názor často krát aj podložený zdrojmi.

Za tieto príspevky mi v diskusiach Sme zmazali konto.

nakolko ste ani po niekolkych upozorneniach neprestali porusovat Kodex diskutujuckeho, boli sme nuteni pristupit k trvalemu zablokovaniu vaseho diskusneho konta. Tu je zoznam vasich poslednych prispevkov, ktore porusuju kodex, spolu s dovodom blokovania.



Vas diskusny prispevok:

situacia v Cesku.



Malo sa tomu nechat od leta volny priebeh. Keby sa tomu nechal od leta volny priebeh tym ze by sa nenosili ruska tak je pravda ze teraz by sme mali viac nakazenych a aj viac ludi v nemocniciach ale dosiahli by sme vrchol nakazy mozno o mesiac. Takto sa ten vrchol posuva na zimne mesiace. Lenze pocas zimy bude ovela vacsie percento ludi nakazenych covid19 vo vaznom a kritickom stave a tym padom to bude ovela vacsia zataz na nemocnice. Ako to vyzera V Cesku kde sa do 9 teho septembra ruska nenosili a tiez v krajinach kde sa ruska nenosili vobec? V Cesku mali 10 septembra (ked tam zaviedli ruska) do 70 pacientov z covid19 vo vaznom a kritickom stave a vcera tam po 18tich dnoch nosenia rusok v Cesku maju 181 ludi vo vaznom a kritickom stave. V Cesku mali od 10 septembra do 17 septembra (ked im ruska este nezhorsili imunitu) 42 umrti na covid19. Od 17 do 24 septembra mali v Cesku uz 78 umrti na covid19. https://www.worldometers.info/... A ako to vyzera v krajinach kde sa ruska nenosia? Vo Svedsku maju od 10 septembra do 28 septembra 27 umrti a minimalne mesiac nemali viac ako 20 pacientov vo vaznom a kritickom stave. Vcera ich mali 15. https://www.worldometers.info/... Vo Finsku maju od 10 septembra do 28 septembra 7 umrti na covid19 a maju 4och pacientov vo vaznom a kritickom stave. https://www.worldometers.info/... V Norsku maju v rovnakom case 5 umrti a dvoch nakazenych vo vaznom a kritickom stave. https://www.worldometers.info/... Ruska zhorsuju imunitu a tym aj pocet umrti a ludi vo vaznom a kritickom stave. Norsko, Finsko, Svedsko maju v sucasnosti menej vaznych pripadov spolu ako mi na Slovensku a maju tiez od 10teho septembra spolu menej umrti ako za rovnaky cas v Cesku.



Este stale si myslite ze ruska pomahaju znizovat pocet umrti na covid19?



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazovať

Veď toto netvrdím len ja to tvrdia aj mnohí lekári a moje tvrdenia sú podložené odkazmi.



Vas diskusny prispevok:

Tych bezpriznakovich je mnohonasobne krat viac to nieje ziadna novinka o tych ale Flegr nehovoril. Tych co si uz coronou presli je 10 krat viac aj u nas na Slovensku. Bolo to zistene testami na protilatky. Ano ten pocet vaznych stavov v Cesku vystrelil po zavedeni rusok lebo v den zavadenia povinnosti nosenia rusok mali tych vaznych pripadov menej ako 70 a umrti mali tiez neporovnatelne menej. Koli ruskam sa ludia co sa nakazili este v auguste dostali do vazneho stavu nasledkom coho viaceri aj zomreli. Po sprisneni rusok vystrelili umrtia aj v Hongkongu za august o 185 percent.



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazov

Toto sú veľmi ľahko dohladatelné veci. Je taký problém si pozrieť štatistiku?

https://www.worldometers.info/coronavirus/



Vas diskusny prispevok:

A ty vies kde su ti pacienti ked pred testovacim miesta i je o 14stej hodine prazdno? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221391524729923&id=1603456244#



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazov

Už aj otázka je tvrdením a obviňovaním bez dôkazov?





Vas diskusny prispevok:

testovacie strediska v Bratislave bol v styroch a nikde nebolo ani nohy. Cele to dost smrdi.



Tym nosenim rusok si ludia podla virologicky Hany Zelenej a who mozu sposobit rozne zdravotne problemy https://youtu.be/p0RBd6bK3BU



Podla Soni Pekovej si nosenim rusok mozeme sposobit respiracne ochorenie. https://youtu.be/gVRR-IHpPp8



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazov





Vas diskusny prispevok:

Je vidiet ze ruska na Slovensku nefunguju a navyse ludia si ich nosenim mozu sposobit podla virologicky Hany Zelenej a Pekovej a aj WHO respiracne ochorenia a problemy s dychanim.



Navyse to cele smrdi podvodom lebo vcera jeden bol pred obedom v styroch testovacich strediskach

a nikde ani nohy.



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazov





Vas diskusny prispevok:

Netvrdim ze by virus neexistoval ale tie prazdne testovacie centra a pocty nakazenych nejako nejdu dokopy. Rozmyslam ze sa pojdem sam pozriet do testovacieho centra aby som zistil kde je pravda.



Dovod zmazania prispevku:

tvrdenie / obvinovanie bez dokazov







