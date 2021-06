Kolektívna vina, umelo vytvorený nedostatok, klamstvá, znevýhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov.

Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do konca júla 2020 bude minimálne 20 percent nakazených a desiatky tisíc úmrtí na covid. Do konca júla 2020 sa nič z toho nestalo a to aj napriek tomu že v tom čase žiadne očkovanie proti covidu nebolo. Namiesto vyvodeniu zodpovednosti za šírenie poplašnej správy sa ľudia nedočkali ani len obyčajného ospravedlnenia namiesto toho sa veselo strašilo ďalej a namiesto hanby zo strany "takzvaných odborníkov" sa ľuďom tlačilo do hláv že dobrý výsledok je tu práve preto že vláda tak dobre strašila. Covid naplno udrel až v novembri kedy začína aj chrípková sezóna a tiež už v tom čase bolo samozrejme aj málo slnečných dní, nízke teploty a časté hmy. Zaujímavé je že cez zimu už strašenie nepomohlo asi strašenie pomáha len keď je dobré počasie:-) Techniku kolektívnej viny už provakcinéri aplikujú aj na očkovanie. Nedáš sa zaočkovať si hrozbou pre svoje okolie. Tiež sa táto technika kombinuje aj z ďalšími manipulačnými technikami a to zastrašovaním a z nevýhodňovaním.Vyvolanie zdania nedostatku. Ako zvýšiť záujem ľudí o hocakú vec? Jednoducho povedať že je jej nedostatok a preto zo začiatku povedali že vakcín bude len pre 30 percent ľudí v tom čase som aj písal v diskusiách na Sme že dávok vakcín bude určite viac ako záujemcov o očkovanie. Ešte viac zvýšilo záujem o očkovanie predčasné zaočkovanie Dominiky Cibuľkovej ktoré v tom čase zmiatlo aj niektorých odporcov očkovania a konšpirátorov ktorý boli nahnevaní že ona sa predbiehať môže a oni nie. Viem to z rôznych alternatívnych stránok ktoré navštevujú hlavne konšpirátori, antivaxeri. Záujem o očkovanie sa podľa prieskumov potom skoro zdvojnásobil. Pred pár mesiacmi nás strašili Indiou tou Indiou ktorá má len niečo málo viac ako desatinu úmrtí na milion obyvateľov (až započítame aj úmrtia s covidom) ako my. Teraz už o Indii veľmi nepočuť. Teraz začali strašiť Ruskom tým Ruskom ktoré po prepočte na milion obyvateľov nemá ani 40 percent úmrtí s covidom ako máme my. Aj denné prírastky úmrtí sú oproti nášmu priemeru počas zimy zatiaľ veľmi nízke. Keď to klesne v Rusku tak sa zasa nájde ďalšia krajina ktorou sa ľudia pár týždňov možno mesiacov postrašia potom sa nájde zasa ďalšia a tak stále dokola. Ono je to dosť ťažké strašiť kedže viac 95 percent krajín je na tom lepšie ako my. Hru na nedostatok vakcín nemohli hrať večne tak zmenili taktiku a vsadili na znevýhodňovanie nezaočkovaných a strašenie novou mutáciou ktorá je podľa nich oveľa nákazlivejšia. Bez ohladu na to či bude nový variant koronavírusu nákazlivejší alebo nie v nemocniciach žiadny nápor Covid pacientov ktorí bi boli vo vážnom stave počas leta nebude. Na jeseň a cez zimu to znova porastie tak to ale býva aj z inými ochoreniami dýchacích ciest bez ohladu na mieru zaočkovanosti alebo mieru dodržiavania opatrení. Otázka: Kto bude zodpovedný za šírenie paniky až sa počas leta nič nestane tak ako sa nič nestalo ani cez leto 2020 keď sa ešte vôbec neočkovalo za pokazené leto? Klamstvá: Rúška bude na školách nosiť len druhý stupeň počas prvých dvoch týždňov potom klamali že to bude do konca októbra a rúška na školách nosia stále aj keď je už koniec školského roka a nie len na druhom stupni ale aj na prvom. Tvrdili že celoplošné testovanie bude plne dobrovoľné a že sa bude robiť len dvakrát, robilo sa mnohokrát a v zmenenej forme kedy Vás bez testu alebo plného zaočkovania nikde nepustia sa robí v podstate dodnes. Dnes keď niekde idete (okrem obchodov a pošty) tak väčšinou musíte mať na to test alebo očkovanie. Zastrašovanie: až nebudete nosiť rúška a ich nosením nebudete ako podnikateľ terorizovať ľudí dostanete pokutu alebo budete mať vážny stav až covid dostanete. Aj keď je to v skutočnosti presne naopak. Lebo krajiny kde sa rúška nosili najviac sú na tom horšie ako krajiny kde sa nosili len minimálne. Zopár zaujmavostí. Tvrdilo sa že očkovanie má 95 percentnú úspešnosť tak až je to pravda tak čoho sa potom očkovaní boja? Nemalo by to očkovanie chrániť zaočkovaných aj pred nezaočkovanými? Tvrdilo sa že vakcinačný pas je len konšpirácia dnes je realita. Povinné očkovanie bolo tiež nedávno len konšpiráciou dnes sa o ňom veľmi vážne hovorí. Provakcinéri veľmi často hovoria že niektorých krajinách je povinné očkovanie proti žltej zimnici ktorá má v prípade nemiestnych obyvateľov až 50 percentnú smrtnosť čo sa s covidom ktorý má celosvetovo smrtnosť okolo dvoch percent nedá porovnávať ani náhodou. Takto pred rokom ľudí s rúškom v podstate pustili všade kde sa ísť dalo, teraz skoro všade vyžadujú okrem toho minimálne aj antigénový test ktorý si už za pár dní budú musieť ľudia zaplatiť zo svojho vrecka. Na kúpalisko vlani mohlo ísť tisíc ľudí a bez testu, zaočkovaný v tom čase nebol nikto. Nakazených bolo aj napriek tomu len minimum ľudí a aj v nemocniciach boli len jednotky covid pacientov. Odvovodňovalo sa to tým že chlór vírus z likviduje. Tento rok ale aj napriek tomu že voda sa chlóruje stále a polovica ľudí je už zaočkovaná alebo si covidom prešla takže pravdepodobnosť nakazenia sa oproti vlaňajšku znížila na minimum tak aj napriek tomu od podnikateľov chcú aby púšťali len ľudí z negatívnym 24 hodinovým antigénovým alebo 72 hodinovým PCR testom alebo len plne zaočkovaných. Takže je jasné že tie testy a očkovanie tu nieje pre zdravie ľudí ale kôly určitým skupinám ľudí ktorí majú na testovaní, očkovaní spravený biznis a takto si vďaka testovaniu a očkovaniu mastia vrecká.O tom že je to tak svečí aj to že sú tu už snahy o zavädenie povinného očkovania a to teraz v čase keď nová mutácia vírusu má 10 krát nižšiu smrtnosť ako tá predošlá. Takže aj keď sa šíri viac tak bude mať miernejší dopad na zdravie a životy ľudí.

Stále sa slobody viac a viac obmedzujú, pokiaľ sa ľudia nezobudia, nepostavia sa na odpor tak sa situácia bude len zhoršovať.