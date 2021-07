V Bille bez rúška - boli na mňa zavolaní policajti. (Video)

Poslednú stredu som si išiel kúpiť do Billy v Zlatých Moravciach čokoládu samozrejme že bez rúška. Hneď ma zastavil premotivovaný SBSkár ktorý mi hneď povedal že nech si dám rúško. Povedal som mu že žiadne nemám.

Poslednú stredu som si išiel kúpiť do Billy v Zlatých Moravciach čokoládu samozrejme že bez rúška. Hneď ma zastavil premotivovaný SBSkár ktorý mi hneď povedal že nech si dám rúško. Povedal som mu že žiadne nemám. Povedal že bez rúška nakúpiť nemôžem povedal som mu že ma musí pustiť lebo mi podľa zákona nemôže udelovať povinnosti bez zákonného dôvodu. Je to Zákon č. 250/2007 zákon o ochrane spotrebiteľa a zmenene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB o priestupkoch v znení neskorších predpisov. §4 Povinnosti predávajúceho (2) predávajúci nesmie A) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Z odvolaním sa na ich nálepku na dverách následne zavolal na mňa policajtov ktorí prišli po pol hodine. Medzi tým zavolal vedúcu ktorá sa odvolávala na ich interné predpisy. Keď som sa rozprával z vedúcou stále nám skákal do reči. Povedal som vedúcej že aj ich interné predpisy musia mať oporu v zákone čo rúška nemajú. Videl som na nej že sa viac ako vírusov bojí skôr o svoje miesto. Vedúca odišla išiel som k regálu z cukrovinkami a zobral som si čokoládu a išiel k pokladni zaplatiť. SBSkár hneď pribehol a hneď kričal "nenablokuj ho nenablokuj ho". Asi päť minút som čakal na pokladni na nablokovanie čokolády. Predavačka za pokladňou ma ignorovala. Ľudia za mnou už boli nervózni už ma to nebavilo a ani policajti neprichádzali tak som povedal SBSkárovy že už pôjdem preč. Povedal že už vidí policajné auto tak som na nich počkal ako to dopadlo to si môžete pozrieť vo videu:

video //www.youtube.com/embed/j_1jQs8WSn4