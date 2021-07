Zaočkovaný človek je pre svoje okolie rovnakým ohrozením ako nezaočkovaný.

Čoho sa vlastne tí zaočkovaní boja keď ich ochráni vakcína? Až vakcíne neveria tak načo sa dali očkovať až jej veria tak čo ich zaújma koľko ľudí sa zaočkovať dá alebo nedá? Zakazuje snáď im niekto aby sa zaočkovať dali?

Ešte pred pár týždňami sa hovorilo že vakcína je účinná na 95 percent. V posledných dňoch sa hovorí len o 80siatich percentách. Hovorí sa že vakcína chráni pred vážnym priebehom na 99 percent. Takže mi z toho vychádza že vážny priebeh bude mať len jeden z 500 zaočkovaných takže z toho vychádza že pravdepodobnosť ťažkého priebehu bude určite nižšia ako na jeseň a cez zimu. Samozrejme len za predpokladu že tieto percentá sa už do jari nezmenia.

Nechápem prečo by mali mať zaočkovaní akékoľvek nadpráva kedže nákazu môžu šíriť aj oni tiež aj Izrael už začal znova testovať aj dvojnásobne zaočkovaných a to aj tých zaočkovaných ktorí sa už mohli predtým užívať slobodu. Lebo to očkovanie im nefunguje až do takej miery ako by chceli. Takže s tým očkovaním to nebude ani zďaleka také ružové ako sa nám snaží manstrim nahovoriť. Aj zaočkovaní môžu určitý čas po zaočkovaní ohroziť nezaočkovaných len tým že sa zaočkovali. Takže tu by mohli zasa chcieť neočkovaní od ľudí ktorí sa chcú zaočkovať aby neohrozili ich zdravie a preto sa zaočkovať kôly nim nedali. Lebo ich môžu zaočkovaní nakaziť lebo aj keď zaočkovaní by nemali mať ťažký priebeh ale to vôbec neznamená že ľahký priebeh budú mať aj nezaočkovaní na ktorých prenesú covid niektorí zaočkovaní po zaočkovaní sa. Odporcovia očkovania (antivaxeri) by od ľudí ktorí sa chcú zaočkovať, mohli chcieť aby sa kôli nim nezaočkovali lebo ich ohrozujú ale antivaxeri nič také od nich nechcú lebo rešpektujú slobodu ľudí ktorí sa zaočkovať chcú aj keby mnohí z nich boli radšej keby sa proti covidu hromadne neočkovalo. Takže z pohladu kolektivu je aj tak jedno či sa človek zaočkovať dá alebo nedá lebo človek po prekonaní covidu má imunitu už aj podľa článku Sme 8 mesiacov. Otázka je že či človek ktorý je plne zaočkovaný bude odolný voči covidu tých osem mesiacov lebo až nie tak je zaočkovaný človek pre svoje okolie ešte väčšou hrozbou ako človek ktorý je určitý čas prenášačom koronavírusu. Preto očkovanie musí byť plne dobrovoľné. Každý liek má nežiadúce účinky a ja nevidím ani najmenší dôvod rizkovať svoje zdravie pichnutím si do tela akejkoľvek neznámej a navyše slabo otestovanej látky.Treba rešpektovať rozhodnutie človeka či už sa rozhodne očkovať alebo neočkovať ale následky svojho rozhodnutia si musí každý znášať sám.